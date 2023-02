Testata alla compagna: 38enne arrestato a Foligno, va in carcere

Un 38enne di Foligno è stato arrestato dalla polizia di Stato – i fatti risalgono allo scorso 15 febbraio – per maltrattamenti in famiglia. A far scattare l’intervento degli agenti del commissariarto è stata la richiesta di aiuto della donna che, durante una lite con il compagno – il 38enne appunto – era stata colpita con una testata, riportando lesioni che hanno richiesto il trasporto in ospedale per le cure del caso. All’arrivo degli agenti sul posto, con la donna rintanata in auto per sfuggire alle brutalità del compagno, quest’ultimo ha continuato ad inveire e minacciare la poveretta, prendendosela anche con il padre nel frattempo intervenuto. La polizia di Foligno, dopo averlo fermato e identificato, ha ricostruito la vicenda, riscontrando che anche in passato l’uomo aveva dato pesantemente in escandescenze, sempre nei confronti della compagna. Da qui l’arresto con traduzione nel carcere di Spoleto.

