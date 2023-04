Todi: i vigili del fuoco posano la prima pietra della nuova caserma

Si è svolta mercoledì mattina, nell’area sita in località Crocefisso, la cerimonia per la posa della prima pietra della nuova sede del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Todi, che ha competenza anche sul territorio dei comuni di Collazzone, Gualdo Cattaneo, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana e Monte Castello di Vibio. Un’esigenza emersa fin dal novembre 1987, quando il distaccamento fu aperto, anche sull’onda dei fatti del Vignola, nel cui rogo, il 25 aprile 1982, morirono 36 persone.

La nuova sede

L’area individuata per la sede del distaccamento è situata in prossimità del bivio che immette alla superstrada E45, su una superficie complessiva di 3 mila metri quadrati, di cui il corpo principale, l’edificio destinato ai vigili del fuoco, ne occuperà 750, comprensiva della parte logistica e dell’autorimessa per i mezzi di soccorso. L’importo complessivo dell’intervento, a seguito dell’incremento dei costi, ammonta a 3 milioni e 410 mila euro. La conclusione dei lavori, come da cronoprogramma del progetto esecutivo, è prevista entro 15 mesi dall’avvio del cantiere. Stazione appaltante il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Umbria, Marche. Si tratterà di un edificio progettato con caratteristiche di alto livello sia per quanto concerne gli aspetti strutturali che in merito all’efficientamento energetico (rispetta i parametri previsti per la definizione di edificio NZEB). La sede sarà sviluppata su due piani fuori terra, con una struttura a telaio a travi e pilastri in calcestruzzo armato, poggiata su una fondazione di pali trivellati in calcestruzzo armato e dotata di isolatori sismici a scorrimento ed elastomerici. L’edificio sarà dotato di diversi impianti che permetteranno di coprire il 98,3 % del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare, saranno previsti un impianto termico a pompa di calore aria-acqua, un impianto fotovoltaico, un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e un impianto di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, finalizzato all’irrigazione delle aree verdi di pertinenza. Le funzioni interne dell’immobile sono state organizzate in un unico corpo di fabbrica, composto da due aree funzionalmente distinte ma integrate all’interno di uno stesso volume, con uffici, locali tecnici, autorimessa, camere, spogliatoi, area relax e altri ambienti al servizio del personale. Il piazzale, di forma quadrata, ubicato in posizione centrale sarà delimitato sul lato nord dalla sede della caserma, sul lato opposto dall’immobile che ospiterà la sala della Protezione civile del Comune di Todi ed il castello di manovra, mentre sui lati est ed ovest da parcheggi per il personale e per i visitatori. Nell’area è prevista anche una zona verde.

LE FOTO