Torreorsina, sanzioni per le auto in sosta: scatta l’interrogazione

Doppia questione. La situazione del parcheggio e le sanzioni per le auto in sosta: al centro dell’attenzione c’è Torreorsina con un’interrogazione a firma dei consiglieri del Pd e di Innovare per Terni.

Le multe

In premessa Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli e Josè Kenny sottolineano che «il parcheggio principale sotto la piazza principale della frazione di Torreorsina risulta chiuso per necessità di messa in sicurezza; lo stesso ha una capienza di oltre dieci posti auto. Alternativamente in attesa della riapertura non sono stati messi a disposizione della cittadinanza spazi diversi per il parcheggio, ed allo stesso tempo non è stata modificata la viabilità». Si arriva al dunque: «In data 11 agosto 2023 sono state elevate diverse sanzioni alle autovetture in sosta, seppure sicuramente in maniera corretta per il non rispetto della segnaletica. Nei giorni scorsi avevamo formalmente segnalato la necessità di eseguire la messa in sicurezza di rami ed alberature sporgenti lungo la stessa strada di accesso alla frazione, ma non ha fatto seguito la stessa solerzia». Al sindaco Stefano Bandecchi e alla giunta viene dunque chiesto di «conoscere i motivi per cui sono state elevate le sanzioni stradali; di sapere i motivi per cui non sono stati creati parcheggi alternativi ed i motivi dei ritardi relativi alla necessità di eseguire la messa in sicurezza di rami ed alberature». Se ne parlerà al question time.