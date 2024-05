Tragico incidente: ostetrica 54enne del ‘Santa Maria’ di Terni perde la vita a Viterbo

Tragedia nella giornata di mercoledì nel Viterbese, dove una donna di 54 anni originaria e residente a Narni – Luisella Pallozzi – è deceduta in seguito ad un grave incidente stradale accaduto poco prima delle ore 13 all’incrocio fra strada Ombrone e strada Teverina, a Viterbo. La donna viaggiava come passeggera sui sedili posteriori dell’autovettura condotta dalla sorella e a bordo della quale c’erano anche i due figli della 54enne e un altro giovane. A seguito dello schianto, l’auto è finita fuori strada ribaltandosi. Luisella Pallozzi è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed ha riportato lesioni molto gravi: i sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale ‘Belcolle’ di Viterbo ma, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. Ferita in modo grave la figlia 22enne della donna (B.V.), sottoposta ad un intervento chirurgico e quindi ricoverata nel nosocomio viterbese in prognosi riservata. Meno serie le condizioni degli altri coinvolti. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Viterbo e gli agenti della polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Secondo quanto ricostruito, Luisella Pallozzi e i suoi cari si stavano recando ad un pranzo a Bagnoregio. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nella comunità narnese e in quella ternana, dove era molto conosciuta – oltre che stimata – anche in ragione della sua professione di ostetrica all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, svolta con l’incarico di coordinatrice presso il reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio ternano. La salma della donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo – gli accertamenti sono coordinati dal pm Flavio Serracchiani – per gli eventuali approfondimenti medico legali che intenderà disporre.

