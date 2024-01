Trasimeno: se n’è andato il dj Michi P. Cordoglio a Passignano

Cordoglio per la comunità del Trasimeno ed in particolare per quella di Passignano, che piange la scomparsa del vice presidente della società di calcio locale, Michele Guardabassi. Conosciuto da tanti anche per la sua attività di dj come Michi P, Guardabassi è venuto a mancare alla vigilia di Capodanno. In segno di vicinanza e rispetto, l’amministrazione comunale passignanese ha inteso annullare i festeggiamenti previsti in piazza Garibaldi e sul lungolago. Tante le testimonianze di cordoglio giunte ai familiari e alla società sportiva: Michele Guardabassi era apprezzato e benvoluto ben oltre i confini della sua comunità e la scomparsa ha colpito davvero tanti.

