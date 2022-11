Traumi psicologici sui più giovani: a Terni riparte il confronto dopo la pandemia

Si terrà giovedì 24 novembre, dalle ore 8 alle 14 all’hotel Garden di Terni, il convegno intitolato ‘Fondamenti clinici e patofisiologici della psicotraumatologia’. La psicotraumatologia è un campo clinico di particolare importanza che comprende le reazioni psichiche ad eventi traumatici impersonali: ad esempio, gli eventi sismici o le catasfrofi naturali o incidentali (crollo di ponti, alluvioni). Oltre i fenomeni sopra citati, occorre sottolineare l’esistenza di un più ampio campo di eventi traumatici dovuti ad abusi, maltrattamenti, episodi di violenza domestica o cattiva espressione delle cure genitoriali e parentali. L’esposizione a questo tipo di esperienze, se non adeguatamente valutate e curate, può generare disturbi mentali definiti, quali il disturbo post traumatico da stress o i disturbi di personalità con tratti trauma-correlati.

Il peso della pandemia

La Regione Umbria, soprattutto dopo gli eventi sismici del 2016, si è trovata particolarmente esposta alle conseguenze dei traumi psichici evento-correlati. Tale esposizione ha determinato interventi di psicologia d’emergenza, di cui si sono fatti carico, nella fase acuta, gli specialisti dell’associazione Emdr Italia. Per l’approfondimento dello studio di tali fenomeni e delle forme di terapia più efficaci, la struttura complessa di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’szienda sanitaria Usl UMbria 2 ha organizzato nel 2019 il primo convegno regionale sulla psicotraumatologia. In tale occasione si è programmato un incontro periodico sulla clinica e la terapia del trauma psichico. La periodicità prevista è risultata disattesa da un altro evento dagli effetti sfavorevoli per il funzionamento emotivo e cognitivo: la pandemia da Covid-19. Le conseguenze dell’infezione diffusa e, soprattutto, gli effetti dei lockdown, hanno fatto impennare le forme di disagio emotivo e psicopatologia. E’ molto aumentata la sintomatologia dovuta ad alterazione del controllo degli impulsi, disregolazione emotiva, disturbi della nutrizione ed alimentazione e numerose altre forme sintomatologiche dovute agli effetti diretti ed indiretti dell’evento pandemico. Quindi si è avuto un effetto paradosso: incremento della sintomatologia e riduzione dei momenti di approfondimento scientifico, in sede congressuale, sulle terapia e sulla ricerca dei meccanismi patologici connessi con il trauma.

I relatori

Il convegno del 24 novembre a Terni segna la ripresa del confronto e della divulgazione su quanto si sta facendo e si programma di fare, nei campi della prevenzione, valutazione, cura e riabilitazione dei traumi psichici e delle esperienze infantili sfavorevoli. Il secondo convegno sulla psicotraumatologia organizzato dalla Usl Umbria 2, ad opera della struttura complessa di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza diretta dal professor Augusto Pasini, propone un elenco di relatori di chiara fama, regionale, nazionale ed internazionale. Ad iniziare dalla dottoressa Isabel Fernandez, presidente dell’associazione Emdr Europea e di quella italiana, vera artefice della diffusione di tale strumento terapeutico (basato sulle evidenze scientifiche) nel nostro Paese. La dottoressa Fernandez è stata anche la promotrice dell’intervento nei distretti sanitari di Spoleto e della Valnerina dopo il sisma del 2016. Il dottor Marco Pagani, autorevole neuroscienziato del Cnr, illustrerà i dati scientifici sui meccanismi cerebrali che sono coinvolti nella patogenesi dei fenomeni psicopatologici correlati alla psicotraumatologia. Il presidente nazionale e regionale dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari, svolgerà una relazione su un tema centrale che è quello dei rapporti tra psicotraumatologia e resilienza individuale agli eventi avversi. La professoressa Simona Spiridigliozzi, psicoterapeuta e docente dell’università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, dove insegna cognitività dell’età evolutiva, illustrerà un piano strategico di messa in scurezza del bambino esposto ad eventi sfavorevoli infantili. Il professor Augusto Pasini mostrerà il modello di organizzazione e d’intervento dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza territoriali, per affrontare sia gli effetti dei traumi acuti che di quelli cumulativi e complessi, di natura relazionale, a cui possono essere esposti i soggetti in età evolutiva. Inoltre, sono previsti interventi dell’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, delle direzioni strategiche delle aziende sanitarie regionali ed anche di autorevoli esponenti della magistratura e degli assessorati al welfare dei Comuni.