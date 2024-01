Tutta un’altra musica alla ‘Cocchi Aosta’: via alle iscrizioni, sabato c’è la prova attitudinale

Importanti novità per il corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado ‘Cocchi Aosta’ di Todi che, in applicazione del decreto 176 del 2022, ha operato una revisione dei percorsi, rendendoli più vicini agli interessi e ai bisogni dei ragazzi. La prima novità consiste nella possibilità di svolgere la prova orientativo-attitudinale prima del termine delle iscrizioni, «per consentire – spiega la scuola – un’ampia possibilità di scelta a tutte le famiglie». Sabato 3 febbraio alle 9 presso la sede centrale di piazzale degli Atti 1, a Todi, si terrà la prova orientativo attitudinale che, se superata, dà diritto a frequentare il corso a indirizzo musicale. «Il percorso a indirizzo musicale – spiegano dalla direzione della scuola – è stimolante e formativo per lo sviluppo della persona: ogni alunno avrà modo di seguire settimanalmente una lezione individuale e una lezione di teoria e musica d’insieme e, gradualmente, verrà inserito prima nell’orchestra junior e poi in quella senior della scuola. Si potrà scegliere tra quattro strumenti: chitarra (6 posti), pianoforte (13 posti), violino (5 posti), clarinetto (5 posti). In accordo con la nuova normativa e le buone pratiche già attive nella scuola, saranno inseriti nel percorso ad indirizzo musicale alunni con bisogni educativi speciali». Negli ultimi anni la scuola media ‘Cocchi Aosta’ ha inoltre «consolidato l’offerta formativa, lavorando in rete con le scuole primarie e secondarie del territorio per la realizzazione di un curricolo verticale che va dall’infanzia fino al conservatorio». Tra le novità di questo anno, infatti, rientra la convenzione con il conservatorio ‘Morlacchi’ di Perugia che permette agli studenti della ‘Cocchi Aosta’ di fruire delle lezioni di docenti universitari, oltre al corpo docente della scuola, e di proseguire anche alla scuola di secondo grado il percorso musicale. Inoltre la ‘Cocchi Aosta’, con il progetto ‘Musica di tutti, musica per tutti’, ha vinto un finanziamento che permetterà di svolgere attività musicale anche con le scuole primarie di Todi, Pantalla, Collepepe e Fratta Todina. Infine, «per venire incontro a quegli alunni che intendono seguire sia l’indirizzo musicale che l’ormai apprezzatissimo progetto Steam – prosegue la nota -, la scuola ha messo a punto un piano di studi ad hoc: lo Steam Music che prevede, oltre alle ordinarie attività dell’indirizzo musicale, anche la possibilità di partecipare a uno dei tanti laboratori attivati con questo progetto quali robotica, ceramica, laboratorio scientifico, potenziamento d’inglese, laboratorio artistico, astro club, realtà aumentata, videomaking, web journal, percussioni, rock band, teatro e da quest’anno il Fab Lab, uno spazio di apprendimento dove sviluppare abilità pratiche sia di tipo tradizionale come lavorare legno, tessuti e così via, che digitali con stampa 3D e macchine a controllo numerico». Per sostenere la prova orientativo-attitudinale, i genitori dovranno registrarsi A QUESTO LINK.

