Tutto pronto per la prima (gratuita) di Umbria Forum al PalaTerni

Tutto pronto per l’avvio della stagione di Umbria Forum al PalaTerni: l’esordio (venerdì 5 aprile ore 20.30) è con lo spettacolo ‘Amores’ di Daniele Cipriani, ad ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria su www.vivaticket.com. ‘Amores’ è una performance dedicata alla storia di San Valentino e racconterà tutte le declinazioni dell’amore; il titolo prende spunto dai versi di Ovidio, elegiaco magister amoris interprete dei tormenti quotidiani di ogni innamorato. ‘Amores’, la cui presentazione è affidata alla giornalista Paola Saluzzi, vede la regia di Luis-Ernesto Doñas, le coreografie di Sasha Riva e Simone Repele, i testi originali sono di Vittorio Sabadin e il disegno luci è di Marco Policastro. Importante il parterre di artisti che ‘accenderanno’ il PalaTerni: Eleonora Abbagnato, già Étoile del Teatro dell’Opera di Parigi, oggi direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, che parteciperà all’evento con dodici ballerini; Sergio Bernal, una leggenda del balletto spagnolo, rinomato per la sua padronanza tecnica e la sua intensità emotiva; la nota cantante Tosca accompagnata dai musicisti Giovanna Famulari e Massimo De Lorenzi; Nico Gattullo, danzatore aereo che porta l’arte della danza nelle altezze; Mvula Sungani Physical Dance, un ensemble di danza contemporanea guidato dalla visione creativa della coreografa Mvula Sungani, con i primi ballerini Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni accompagnati da quattordici danzatori; Edoardo Siravo, un versatile attore e narratore italiano, noto per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti.

Condividi questo articolo su