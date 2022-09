UJ Terni: attesa per De Sica all’anfiteatro romano

di Simona Panzolini

Il 17 settembre alle ore 21 Christian De Sica sarà in scena all’anfiteatro romano nell’ambito del programma di Umbria Jazz a Terni che si svolgerà dal 15 al 18 settembre. Il concerto-spettacolo che porterà in scena l’attore show man si intitola ‘Una serata tra amici’. Christian De Sica accompagnato da una big band di 18 elementi, si racconterà a Pino Strabioli – regista teatrale, attore e conduttore televisivo – attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione.

Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Uno show musicale durante il quale De Sica sfoglia l’album della sua incredibile carriera artistica e della sua straordinaria vita accompagnato alle sue spalle da una big band che renderà ancora più magica l’atmosfera di uno spettacolo acclamato in tutta Italia.