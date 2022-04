Umbertide: incendio in un condominio. Nove famiglie evacuate

Intervento dei vigili del fuoco di Città di Castello e di Perugia, con l’ausilio di un’autoscala, nella mattinata di giovedì ad Umbertide (Perugia), a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento posto al terzo piano di una palazzina. Con l’intervento in corso – alle ore 10 circa -, nove famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale. Oltre a domare le fiamme, il personale del 115 avvierà poi gli accertamenti per comprendere cause e dinamica del rogo.

Articolo in aggiornamento