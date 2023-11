Tanta paura ma nessun ferito per ciò che è accaduto nella tarda mattinata di martedì in località Migianella di Umbertide. Un palo della Telecom è caduto su un’auto che stava transitando: fortunamente non c’è stata alcuna conseguenza per le persone. Sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuco di Città di Castello.

