Antologia solidale per aiutare un amico: c’è anche un ternano

Un’antologia collettiva – prefazione di Piergiorgio Pulixi – che ha coinvolto 49 autori con un preciso obiettivo, aiutare un uomo con tre figli piccoli che ha perso la moglie per un male incurabile ed il lavoro. L’unione fa la forza, come si suol dire. Si chiama ‘Vacanze e altri disastri’ e tra chi ha lavorato al progetto c’è anche un ternano, Corrado Mazzoli. In maggior misura si sono incrociati nel gruppo Facebook ‘Il Cazzeggio di IoScrittore’, uno spazio social che accoglie persone con la passione per i libri ed i tornei letterari. Poi l’idea da sviluppare e il felice esito: l’opera sta piacendo considerando il 5° posto raggiunto nella classifica Amazon (dove è disponibile in formato cartaceo ed e-book) e il buon posizionamento in altre graduatorie. Tutto il ricavato va a scopo benefico ed i microracconti sono di stampo ironico e dissacranti per regalare un momento di relax ai lettori. Ma sono trattate anche tematiche più serie e delicate. Tra coloro che hanno dato sostegno all’iniziativa ci sono nomi noti come Alessandro De Roma e Massimo Tallone.

