Vaccini in Umbria: le date ipotizzate per le prime dosi a tutti

«La curva epidemiologica presenta una discesa continua, ulteriormente accentuata, con un’incidenza al di sotto dei casi che avevamo prima dell’inizio della seconda ondata. L’indice RT dell’Umbria mercoledì era 0,57 e quello italiano è 0,67. Nel contesto nazionale l’Umbria ha una posizione molto buona, con un’incidenza inferiore a 50 (31,40) ed una proiezione, su 14 giorni, di 10 casi ogni 100 mila abitanti. Nonostante le varianti, il picco della terza ondata è stato ridotto in maniera piuttosto rapida. Circa i distretti, abbiamo solo quello dell’Alto Tevere con un valore di incidenza superiore a 100 (105,62) e tutti gli altri sotto 50. La criticità principale riguarda il comune di Umbertide ma la situazione è pienamente sotto controllo, con riduzione attesa già da questa settimana». Così il dottor Marco Cristofori del nucleo epidemiologico regionale nel fare il punto settimanale sulla pandemia in Umbria. La collega Carla Bietta ha aggiunto che «le fasce di età più giovani restano al di sopra della media regionale ma l’andamento è in discesa per tutte. I ricoveri ordinari continuano a scendere e il confronto con il resto d’Italia ci dice che l’Umbria, nella fase di grande circolazione di varianti, ha avuto un tasso di prevalenza di ricoverati più alto. Ora la forbice si è completamente invertita. Ciò vale anche per i ricoveri in terapia intensiva. Infine sui decessi, oscilliamo su valori molto piccoli, il dato è stazionario che tende alla riduzione».

«Allo studio un farmaco innovativo»

L’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, ha parlato di «una zona bianca che si avvicina sempre più rapidamente. Speriamo che arrivi presto in modo da rasserenare gli animi e far ripartire una vita quasi normale in Umbria, così come le attività economiche. Le vaccinazioni restano la stella polare ma è allo studio, in fase avanzata, un farmaco basato su cinque pasticche che, prese nei primi 5 giorni, dovrebbero risolvere abbastanza velocemente l’affezione. Il Covid si combatte in maniera integrata, misure, vaccinazioni ma anche con cure domiciliari, nuove molecole da impiegare a livello ospedaliero e nuovi farmaci». Sui vaccini: «Sulla fascia 60-69 possiamo arrivare al 75% dei vaccinati, con prima dose, al 31 maggio. Contiamo di avvicinarci a grandi passi all’immunità di gregge. Da domani (28 maggio, ndR) raccoglieremo le pre adesioni della fascia di età 30-39. Da giugno sono attesi numerosi vaccini che dovrebbero agevolare il tutto, unitamente agli accordi con i medici di medicina generale e farmacisti. Proprio le farmacie partiranno dalla metà di giugno in poi». Il direttore regionale della sanità Massimo Braganti ha aggiunto che «si stanno compiendo passi avanti anche per le vaccinazioni negli insediamenti produttivi, l’unico nodo è come sempre la disponibilità di dosi. Stiamo sollecitando le consegne di ulteriori vaccini per migliorare ulteriormente, anche nella capacità di raggiungere le persone sui territori».

L’ACCORDO PER LA ‘ZONA BIANCA’: STOP COPRIFUOCO E RIAPERTURE ANTICIPATE

Prenotazioni e somministrazioni: le date ipotizzate

Sulle tempistiche di inizio delle vaccinazioni per le classi di età 50-59 (pre adesioni dal 20 maggio), 40-49 (pre adesioni dal 24 maggio), 30-39 (pre adesioni dal 28 maggio) e 16-29 (pre adesioni dal 30 maggio): «Tempi certi non ce ne sono – ha detto l’assessore Coletto – ma vogliamo essere i più rapidi possibili non appena ci consegneranno le dosi. Indicativamente, circa la somministrazione dei vaccini (prima dose, ndR), prevediamo fino al 31 maggio per la classe 60-69 anni, dal 1° al 15 giugno per la fascia 50-59, dal 16 al 30 giugno per la classe 40-49, dal 1° al 15 luglio per chi ha 30-39 anni e dal 16 al 31 luglio per la fascia da 16 a 29 anni di età. L’auspicio è di arrivare a fine settembre con il completamento delle vaccinazioni».