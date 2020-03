Valnerina, l’Arma controlla a tappeto

Ancora controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Terni su tutto il territorio di competenza. Martedì mattina le pattuglie erano impegnate in Valnerina, in particolare a Ferentillo, per monitorare i flussi di traffico ed accertare che le persone i transito avessero un valido motivo – in relazione ai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri contro la diffusione del coronavirus – per farlo. Numerose le denunce elevate negli ultimi giorni dalle forze di polizia, per comportamenti talvolta davvero evitabili o quanto meno ‘curiosi’. In tutti i casi però è scattata la denuncia in relazione all’articolo 650 del codice penale.

