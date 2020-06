Viadotto Montoro, controlli viabilità: 92 sanzioni in due giorni

Ben 75 mezzi pesanti non ‘legittimati’ al transito sul territorio provinciali e 92 sanzioni elevate. Questo il risultato dei primi due giorni di controlli delle forze dell’ordine in seguito alla chiusura del viadotto Montoro lungo il Rato: focus sulle direttrici provenienti da Perugia e Orte nel piano straordinario per la messa in sicurezza della viabilità alternativa condiviso dal questore di Terni Roberto Massucci e dal prefetto Emilio Dario Sensi.

IL PIANO SICUREZZA DOPO LA CHIUSURA DEL VIADOTTO

VIADOTTO MONTORO, RIAPERTURA «ENTRO LA FINE DI LUGLIO»

Le verifiche

Check point in località San Liberato al km 30 e sulla E45 al km 0+500 – il punto dove sono state fatte più multe – prima dello svincolo che immette sulla SS675. Impegnate le pattuglie della questura, polizia Stradale, carabinieri e polizia Locale di Terni e Narni: in totale sono state controllati 525 veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Di questi, 75 non potevano transitare nell’area e, dopo la sanzione, sono stati reindirizzati sui percorsi stabiliti. Si proseguirà anche nei prossimi giorni per cercare di gestire nel miglior modo possibile la situazione. Da ricordare che il piano è stato condiviso anche con il sindaco di Narni Francesco De Rebotti e l’Anas.