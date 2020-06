Viadotto Montoro: «Lavori ok per fine luglio»

«L’intervento viene effettuato con tecniche altamente innovative che ridurranno fortemente la durata dei lavori, la cui conclusione è stimata per la fine del mese di luglio. La riapertura potrà anche riguardare i mezzi pesanti ad esclusione dei trasporti eccezionali». Parole dell’assessore regionale Enrico Melasecche nella mattinata di giovedì nel rispondere – question time – all’interrogazione dei consiglieri della Lega (compreso lo stesso ex ‘titolare’ dei lavori pubblici a Terni) in merito al viadotto Montoro, chiuso ormai da quasi un mese e sul quale sta intervenendo Anas per le opere di consolidamento. Intanto sabato alle 10 al Digipass di Narni è in programma un incontro tra il consiglio comunale, il sindaco Francesco De Rebotti, le istituzioni ed i parlamentari umbri.

LE SANZIONI NEI PRIMI GIORNI DI CONTROLLI

L’interrogazione e il timing

La richiesta è a firma Carissimi, Pastorelli, Fioroni, Mancini, Nicchi, Peppucci, Rondini e, come detto, lo stesso Melasecche: «Quello che è successo – ha esposto il primo – a Genova non può e non deve accadere in Umbria. Bene essersi accorti del pericolo, ma attenzione anche alle conseguenze del fermo che deve durare il meno possibile. C’è il netto pericolo che salti definitivamente tutta la stagione estiva aggiungendo disagi a una situazione già drammatica. Problemi anche per le aziende che vedrebbero aggiungere, a bilanci in rosso, imprevisti costi di trasporto, lungaggini di consegna e aggravi in termini di sostenibilità su territori che subirebbero un aggravamento della vivibilità dei cittadini residenti con volumi di traffico non gestibili in arterie secondarie assolutamente impreparate a subire tali pesi». L’assessore ha ribadito concessi già espressi: «Per contenere al minimo i tempi di esecuzione l’Anas ha prontamente pianificato l’intervento che consentirà di riaprire il traffico, prima possibile, in entrambe le direzioni su una corsia per senso di marcia. L’intervento viene effettuato con tecniche altamente innovative che ridurranno fortemente la durata dei lavori la cui conclusione è stimata per la fine del mese di luglio. La riapertura potrà anche riguardare i mezzi pesanti ad esclusione dei trasporti eccezionali. Eventuali lavori di consolidamento dell’opera determinati dall’esito delle indagini saranno eseguiti successivamente alla riapertura. L’Anas sta contestualmente provvedendo al potenziamento della segnaletica lungo i nuovi percorsi alternativi, mentre le squadre del personale su strada sono impegnate nell’assistenza agli utenti in coordinamento con le forze dell’ordine. L’Anas ha avviato – ha proseguito – una campagna informativa per informare l’utenza suipercorsi alternativi. L’Anas provvederà comunque, a favore dei Comuni interessati, a ripristinare i manti stradali che dovessero risultare danneggiati dopo questa fase. Tutto è avvenuto in perfetta collaborazione con le forze dell’ordine e le prefetture delle Province interessate». In risposta Carissimi si «è compiaciuto per la soluzione adottata, meno invasiva rispetto a quella prevista inizialmente. Importante è anche l’impegno di Anas per la sistemazione delle strade interne ai comuni interessati, utilizzate in questo periodo».

IL PIANO SICUREZZA

L’appuntamento di Narni

Sabato mattina tutti a Narni per un nuovo confronto: «Abbiamo chiesto – spiega il presidente del consiglio comunale Giovanni Rubini – e ottenuto questo appuntamento perché la questione del viadotto è di grande importanza sia a livello locale che nazionale. Fa piacere che abbiano già dato la propria adesione molti parlamentari e consiglieri regionali». L’input era rivolto ad enti ed istituzioni per mettere in campo «ogni soluzione che acceleri il più possibile la risoluzione in situ del problema. Il nostro territorio ed in particolare il nostro comune non sia lasciato solo ad affrontare un’emergenza che è nazionale».