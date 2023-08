Video – Terni, il tribolato restyling della stazione

Condividi questo articolo su

















di S.F.

I lavori di riqualificazione del fabbricato viaggiatori della stazione di Terni da oltre 4 milioni di euro. Da quanto se ne parla? Tanto. Un restyling a cura Rfi più che travagliato. D’altronde basta dare un check al cartello di cantiere per capire che, come noto, qualcosa non è andato come previsto: notifica preliminare di cantiere a ridosso del Natale 2021, decorrenza del termine contrattuale dal 21 dicembre 2021 e ultimazione programmata in origine per il 18 maggio 2023 dopo 513 giorni. Le tempistiche sono slittate di mesi e ora sul sistema informatico della Regione Umbria risulta esserci la data finale del 30 gennaio 2024. Sarà rispettata? C’è una certezza: siamo ad agosto e c’è ancora molto da fare.

