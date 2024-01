35enne morta in casa: eseguita l’autopsia per accertare le cause

È stata eseguita l’autopsia sulla salma di Valentina D’Amico, la 35enne originaria di Umbertide e residente a Città di Castello, trovata senza vita nella serata di martedì scorso nella sua abitazione in via Sempione. L’esame, disposto dal pm Tullio Cicoria ed eseguito dai dottori Luca Tomassini e Paola Melai, quest’ultima esperta di tossicologia forense, punta ad accertare le cause del decesso. Che non sono state di natura esterna o violenta. Presente all’esame peritale anche il dottor Sergio Scalise Pantuso per conto dei familiari della 35enne che martedì sera, non riuscendo a mettersi in contatto con lei da ore, avevano raggiunto la sua abitazione nel centro tifernate, facendo la tragica scoperta. A breve verranno anche stabiliti data, orario e luogo dei funerali, a cui parteciperanno in tanti visto che la giovane donna, trasferitasi a Città di Castello per lavoro, era molto conosciuta e benvoluta.

