A Terni c’è la quinta edizione della rassegna corale ‘Sandro Castiglione’

Tutto pronto per la quinta edizione della rassegna corale città di Terni Sandro Castiglione. L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle 21 nella chiesa Santa Maria del Rivo a Terni. L’idea della rassegna, partita dal direttivo del coro Sandro Castiglione e presa con entusiasmo da tutti i suoi membri, ha trovato in don Marco Decesaris, parroco della parrocchia di Santa Maria del Rivo, un fervido sostenitore mettendo a disposizione la chiesa nuova ed i locali dell’oratorio. Nello scorso anno l’evento ha avuto un’ottima partecipazione di pubblico, circa 300 persone hanno riempito la chiesa in ogni ordine di posto, facendo rimanere il pubblico intervenuto fino all’ultima nota eseguita, che ha visto per l’occasione esibirsi a cori riuniti più di 100 cantanti. L’evento ad ingresso libero ha come scopo, la promozione della musica polifonica classica e moderna, si pone come obbiettivo non solo un concerto in quanto tale, ma anche un modo per tessere amicizie corali, arricchendosi grazie al confronto/incontro con differenti repertori ed esperienze musicali. Parteciperanno il coro ‘DiapaSong istituto musicale Vivaldi’ di Bolzano diretto da Francesco Antimiani, il ‘Coro che non c’è’ di Roma diretto da Ludovico Versino ed il coro polifonico Sandro Castiglione di Terni diretto da Sara Cresta.

