A tutto horror: Terni e Narni ospitano la 9° edizione dell’evento

Partirà il prossimo 29 ottobre la nona edizione del ‘Terni e Narni Horror Fest 2023’: il programma prevede quattro giorni di appuntamenti, per una kermesse di cultura e divertimento tutta all’insegna dell’horror e delle sue varie declinazioni. «Il tema di quest’anno – spiegano gli organizzatori – è ‘la morte’, scelto per il suo doppio significato: una fine è sempre l’inizio di qualcos’altro e per noi è stato l’inizio dell’associazione di promozione sociale ‘Amici dell’Horror Fest’, da quest’anno organizzatrice ufficiale del festival dopo la cooperazione degli anni passati tra Delirio About Comics e l’associazione Civiltà Laica». Per questa nona edizione si inizierà il 29 ottobre con una ‘cena con delitto’ organizzata dalla compagnia dei Delittattori, il cui titolo è ‘Un vampiro tra noi’. La cena si svolgerà presso il ristorante Umami e i posti sono limitati. Lunedì 30 ottobre, invece, alle 18.30 presso la biblioteca comunale di Terni verrà proiettato il corto indipendente ‘Dark Drawing’ di Yuri Frezzotti e Alex Cau, cui seguirà una piccola discussione con esperti del settore. Per la sera di Halloween, martedì 31 ottobre, è previsto un reading teatrale alle 21.30 in Bct durante il quale i lettori interpreteranno – con accompagnamento musicale – grandi classici della letteratura coerenti con il tema dell’Horror Fest 2023. Il gran finale si svolgerà a Narni: il 1° novembre, dopo la visita guidata a Narni sotterranea (altro evento su prenotazione e con posti limitati), verrà presentato il libro ‘La stanza del silenzio’ di Enrico Luceri, presidente di giuria di quest’anno, e infine verranno premiati i finalisti del premio letterario ‘Terni Horror’. Nella stessa giornata verrà presentata l’antologia che raccoglie i 20 racconti più meritevoli, edita da Bacchilega Editore e curata da Fabio Mundadori. «Un sentito ringraziamento – dagli organizzatori – agli sponsor di quest’anno: Eurofocaccia, Umami, Toasty, Delirio About Comics, Hotel De Paris, Katapulta Design, Narni Sotteranea, Fausto Moda, Marchesi Ruffo della Scaletta».

Condividi questo articolo su