Aggredisce la vicina con un bastone: 83enne denunciata

Ha colpito la vicina di casa al volto con un bastone e per lei è scattata la denuncia da parte della polizia di Stato. Il fatto è accaduto a Città di Castello (Perugia) e riguarda una 83ennea cui è stato contestato il reato di lesioni personali aggravate. Per la donna aggredita, la prognosi è di dieci giorni.

Violenza

La vittima ha raccontato agli agenti che, tornando a casa di sera insieme al marito, aveva sentito dei forti rumori provenire dalla porta basculante del garage. «Spaventati, avevano raggiunto il vano – ricostruisce la questura in una nota – constatando la presenza della vicina di casa che, visibilmente alterata, agitava il bastone di una scopa, urlando e inveendo nei loro confronti». A questo punto l’83enne ha sferrato un colpo al viso della donna, dopodiché c’è stato l’intervento del marito per riaccompagnare la moglie in casa e chiamare la polizia.