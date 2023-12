Altotevere, trovato un maxi tartufo bianco da oltre un chilo

Un maxi tartufo bianco da un chilo e cento grammi più altri due esemplari da quasi sette ciascuno. Le trifole da record sono state trovate nei boschi dell’Altotevere. A postare le immagini ci ha pensato Giuliano Martinelli, presidente di Cna Umbria Agroalimentare: «Una stagione che era iniziata in sordina, con pochi tartufi ma di grande qualità, che poi nel mese di novembre e ora a fine dicembre riserva piacevoli sorprese come accaduto in passato. Il clima, il terreno e altri fattori che variano di anno in anno fanno la differenza. Senza i cani però, nostri straordinari compagni di viaggio, nulla sarebbe possibile, loro fanno la differenza come in questo caso: il cane si è subito accorto che sotto al terreno c’era un piccolo tesoro», conclude.

