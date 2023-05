AlUla sceglie l’Umbria: patto di promozione territoriale in nome dell’endurance

Dal 15 al 18 giugno l’Endurance Lifestyle torna protagonista in Umbria e porta in scena le relazioni strategiche strette con il Regno dell’Arabia Saudita. L’occasione la offrono i VIM campionati italiani di Endurance Open 2023 che si disputeranno nell’area verde dell’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago (Perugia), un evento internazionale perché aperto anche ad atleti di Paesi stranieri (open), che coniuga il grande sport e il turismo sostenibile in nome dei cavalli. La Royal Commission for AlUla per due anni consecutivi ha scelto dei professionisti umbri – Italia Endurance Asd e sistemaeventi.it – per l’organizzazione tecnica della prestigiosa gara internazionale Fursan Cup (2022, 2023) e l’avvio della promozione territoriale sul deserto saudita. E il prossimo giugno sarà presente in Umbria con una nutrita delegazione istituzionale, in qualità di main sponsor dei VIM campionati italiani di Endurance Open 2023, il grande evento che riunisce tutte le categorie della disciplina (Senior, Junior&Young Rider, Under 14 e Pony), per un totale di dodici titoli da assegnare in tre giorni, e che vedrà l’Arabia Saudita rappresentata da ben sette cavalieri nelle categorie FEI. Una nuova opportunità, quindi, per rafforzare il legame tra l’Umbria ed AlUla, due regioni lontane ma fortemente accomunate non soltanto da una consolidata tradizione equestre, ma da paesaggi naturali straordinari e ricchi di storia, di arte e di cultura, siti dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Due destinazioni turistiche privilegiate a livello mondiale, due luoghi iconici che possono fare molto l’uno per l’altro in termini di promozione turistica: il cuore verde d‘Italia, unica meta italiana scelta da Lonely Planet per il 2023 (‘Best In Travel 2023′) e AlUla, la regina della penisola araba per la monumentale bellezza ambientale e culturale. «Il marchio Endurance Lifestyle degli eventi sportivi di Italia Endurance Asd e sistemaeventi.it – commenta l’event director Gianluca Laliscia – ha una storia lunga più di 20 anni che proprio dall’Umbria è partita e che si basa sull’emozione, sul rispetto dei cavalli, della natura, delle culture, e sulla capacità di costruire importanti relazioni tra occidente e oriente. Perché questo è in grado di fare l’endurance: unire i popoli in nome dei valori dello sport e promuovere il territorio attraverso un marketing strategico legato allo sviluppo sostenibile». VIM Campionati Italiani di Endurance 2023 Open sono un evento FISE, CONI e FEI organizzato da Italia Endurance Asd con il patrocinio di Regione Umbria, assemblea legislativa Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Cortona, Università per Stranieri di Perugia e il supporto del GAL Trasimeno Orvietano e di AFOR. VIM Spa è il title sponsor che dà il nome all’evento, il Royal Commission for AlUla è main sponsor.

