Amelia e Orvieto: consegnati i gradi ai carabinieri neopromossi

Venerdì mattina presso i Comandi compagnia dei carabinieri di Orvieto e Amelia, alla presenza di tutto il personale delle sedi, si sono svolte le cerimonie di consegna del grado ai militari neopromossi, da parte del comandante provinciale colonnello Antonio De Rosa. Ad Orvieto è stato consegnato il nuovo grado al Lgt. C.S. Stefano Neri, comandante della stazione di Montegabbione, al Mar. Ord. Francesco Mignini, addetto alla stazione di Monteleone d’Orvieto e al Brig. Ca. Emanuele Innocenzi, capo equipaggio dell’aliquota radiomobile. Ad Amelia, invece, i neo promossi sono il Lgt. C.S. Gabriele Marchini, comandante della stazione di Lugnano in Teverina, il Lgt. C.S. Stefano Moschen, addetto all’aliquota operativa, il Brig. Ca. Q.S. Maurizio Prosperi, effettivo al nucleo comando della compagnia ed il Brig. Ca. Q.S. Giuseppe Monachetti, addetto alla stazione di Guardea. Nel congratularsi per la promozione con tutti i militari insigniti, il colonnello De Rosa li ha ringraziati per quanto fatto negli anni al servizio delle rispettive comunità.

