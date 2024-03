Amelia: la scuola ‘Chierichini’ dona alla pediatria di Terni

Donazione da parte della scuola primaria ‘Chierichini’ di Amelia al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. I fondi raccolti in occasione della mostra mercato natalizia organizzata presso la scuola amerina, hanno consentito di acquistare materiale didattico, tavoli, sedie e due paraventi. Il tutto è stato consegnato lunedì alla presenza di Tiziana Lorenzoni, dirigente scolastico della direzione didattica ‘Jole Orsini’ di Amelia, della vice preside Teresa Quadraccia e, in rappresentanza dei genitori, del presidente del consiglio di circolo Manuele Perotti e dei consiglieri Valentina Fidone e Francesco Scorteccia. Hanno ricevuto la donazione il primario della struttura complessa di pediatria-neonatologia-Tin, Federica Celi, e il responsabile dell’azienda ospedaliera per le donazioni, Leonardo Fausti.

