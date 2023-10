Anche Otricoli ricorda la tragedia del Vajont con uno spettacolo teatrale collettivo

f

Anche Otricoli ed in particolare il Gruppo di Protezione civile ‘La Rocca di Poggio’ presieduto da Giuseppe Grifoni, ha aderito all’iniziativa nazionale ‘VajontS 23’ che, a 60 anni da quella tragedia, il 9 ottobre porterà in 150 teatri e spazi in tutta Italia, la rielaborazione collettiva del monologo di Marco Paolini. L’associazione ‘La Rocca di Poggio’ si è attivata per prendere parte all’iniziativa ‘corale’, contattando la redazione di Rai Caterpillar per avere a disposizione il testo da portare in scena. Poi sono stati contattati attori amatoriali di Otricoli (Foscolo Ceccarani, Gianni Pietrangeli, Leonardo Giuliani, Maria Grazia Binnella, Maurizio Moschella ed altri) e lunedì sera – alle ore 21.30 – dopo una breve presentazione, lo spettacolo verrà proposto presso la sala polifunzionale del Comune di Otricoli, ente che ha concesso il patrocinio all’evento.