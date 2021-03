Asd Pesistica Yepa Terni, in arrivo evento ai Campacci

Un’associazione finalizzata alla pratica di tutte le discipline sportive riconosciute dalla Fipe e affiliata all’ente di promozione Libertas. Si tratta dell’Asd Pesistica Yepa Terni e ora è in arrivo il primo evento in località Campacci di Marmore.

L’idea che ha mosso Serena Argenti, presidente dell’associazione, insieme ad altri tre soci fondatori, verso la costituzione di questa realtà viene dall’intenzione di aprire al territorio la pratica di una nuova disciplina sportiva, finalizzata sia all’utilizzo della pesistica come strumento di preparazione atletica finalizzata ad un’altra disciplina sia come approccio allo sport agonistico e non. «Sono diversi anni – sottolinea – che utilizzo gli esercizi della pesistica nell’ambito dell’atletica leggera per la specialità del lancio del martello, che pratico dal 2010. Dall’esigenza e dalla curiosità delle tematiche affrontate dalla Fipe è nata la volontà nel 2018 di seguire il corso Personal trainer advanced, poi ad ottobre 2020 ho preso parte al corso di I livello da allenatore di pesistica olimpica, con una linea più specifica e approfondita sulle discipline di strappo e slancio».

La preparazione

«Dalla mia esperienza – prosegue la presidente dell’associazione – di atleta e di persona che sta facendo formazione sul tema, ho compreso come atletica leggera e pesistica siano due sport che si trovano in una certa sinergia, che se ottimizzata, può risultare di supporto alla prestazione sportiva finale. Sono convinta che tale sinergia debba riflettersi anche nella capacità di dialogo e lavoro integrato tra le varie figure professionali che ruotano a più livelli intorno alla preparazione fisica dell’atleta». Oltre al fine di promozione e diffusione della suddetta pratica sportiva, la finalità dell’associazione è anche quella di «voler portare lo sport nel territorio e mettere in campo delle occasioni e costruire degli spazi che mirino a considerare lo sport come veicolo di benessere non solo fisico ma anche psicosociale. In quest’ottica di guardare alla persona come soggetto che vive in un contesto relazionale, nasce anche l’esigenza del gruppo di lavoro preposto alla progettazione di interventi psicosociali che permetteranno la stretta comunicazione tra psicologia e sport». La coordinazione di questa area è affidata a due psicologhe, Elena Argenti e Antonella Locci, che lavoreranno in stretto contatto con l’area tecnica. Attualmente, sono a lavoro per la presentazione di quello che sarà il primo progetto.

L’evento ai Campacci

C’è la prima iniziativa in arrivo: «In co-organizzazione con Asd Lanciatori Terni (associazione di atletica leggera), siamo a lavoro per l’organizzazione del nostro primo evento ‘Urban Shot Put’ (I° Meeting Nazionale di Lancio del Peso). Tale iniziativa si terrà il 15 maggio 2021 presso i Campacci di Marmore e patrocinata dal Comune di Terni. Ciò che vorremmo fare, oltre a diffondere a più persone possibile la cultura dello sport, è anche coinvolgere attivamente il territorio».