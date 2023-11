Asm Terni, abbandono rifiuti: «Reato penale, ecco come va segnalato»

Terni e l’abbandono di rifiuti, scatta il vademecum Asm. Il timing non appare del tutto casuale: in questo caso si parla di come muoversi per le segnalazioni.

Il remind

«Asm Terni – spiega la società – ricorda a tutta la cittadinanza che l’abbandono di rifiuti è’ un reato penale (Art. 6-ter legge n.137 9 ottobre 2023, modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Per questo motivo ogni segnalazione di rifiuto abbandonato va inoltrata dal gestore al comando della polizia locale del Comune competente e alla direzione ambiente – gestore del contratto per il Comune competente. Ogni rinvenimento da parte di personale operativo va segnalata, senza urgenza di rimozione, al fine di attivare l’iter sopra indicato. Ogni segnalazione pervenuta nei vari canali anche al di fuori di quelli ordinati tramite call center dedicato (segnalazioni personali, segnalazioni da social, telefonate) viene sempre ricondotta al comando dei vigili urbani del Comune competente e ugualmente alla direzione ambiente – gestore del contratto per il Comune. Solo a seguito della segnalazione, Asm può procedere alle ispezioni congiunte con i vigili urbani e comunque con la forza di polizia competente. I rifiuti vengono rimossi dopo il nulla osta da parte delle forze dell’ordine che decidono anche in base al regolamento comunale e alle norme e procedure che le stesse hanno stabilito con le procure e le prefetture. Il call center di Asm Terni riceve – viene sottolineato – e tiene in archivio tutte le segnalazioni inviate alle forze di polizia assegnatarie, ai Comuni e eventuali altri destinatari. Il materiale archiviato rimane a disposizione per ogni verifica e controllo previsti dalla legge. Asm sottolinea che negli ultimi giorni è stata riscontrata una particolare tendenza all’abbandono di rifiuti ingombranti in zone del centro storico di Terni».