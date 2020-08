Assalto al distributore alla stazione di Perugia

Nella notte fra martedì e mercoledì assalto al distributore automatico di piazza Vittorio Veneto, quartiere Fontivegge, a Perugia. Il distributore di bevande calde e snack posto di fronte alla stazione ferroviaria di Perugia, installato per fornire ristoro ai viaggiatori che aspettavano nelle ore notturne, già in passato era stato preso di mira da atti vandalici. Ma anche in questa occasione la parete laterale del distributore ha retto bene. Ora si cercherà di risalire ai responsabili anche analizzando le immagini di videosorveglianza.

La notizia è stata resa nota da Lorenzo Brunetti nel gruppo facebook ‘Progetto Fontivegge’.