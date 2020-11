Attigliano, trovato morto con un coltello nel petto

La segnalazione è scattata poco prima delle 11.30 di mercoledì mattina: quella – tragica – relativa ad un uomo disteso a terra, nei pressi del casello autostradale di Attigliano (Terni), con un coltello piantato nel petto. Una descrizione che ha fatto subito pensare ad un omicidio e per questo i carabinieri del comando stazione di Attigliano, unitamente ai colleghi di Giove e del Nucleo investigativo di Amelia, si sono immediatamente portati sul posto per ricostruire l’accaduto. L’uomo – per il quale non c’è stato nulla da fare – è un 59enne di origini albanesi, residente da poco tempo nella cittadina della Teverina. Secondo una prima ricostruzione, fondata su alcuni elementi investigativi, si sarebbe tolto la vita: non si tratterebbe pertanto di omicidio, ma di suicidio. Il fatto è stato portato all’attenzione del magistrato di turno, Barbara Mazzullo. In ogni caso i carabinieri stanno indagando a 360 gradi per accertare ogni dettaglio della tragica vicenda e la sua dinamica. Da quanto appreso, il 59enne era gravemente malato.

