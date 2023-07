Autostrada A1: brucia autoarticolato che trasporta pannelli fotovoltaici

Intervento dei vigili del fuoco di Orvieto, dalle ore 5.30 circa di venerdì mattina, lungo l’autostrada A1 (chilometro 438 direzione Roma, poco oltre il casello di Fabro) per l’incendio di un autoarticolato che trasportava pannelli fotovoltaici. Il conducente – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni – è rimasto illeso. L’uomo, resosi conto di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare il mezzo sulla corsia di emergenza e a staccare il semirimorchio dal trattore stradale. All’arrivo della squadra del 115, il semirimorchio era completamente avvolto dalle fiamme: per spegnerle è servita la schiuma chimica. L’autostrada – riferiscono intorno alle ore 7.40 i vigili del fuoco ternani – è rimasta chiusa per circa 20 minuti per consentire le operazioni di spegnimento, attualmente si viaggia su una corsia. Sul posto era presente anche la polizia Stradale di Orvieto.

