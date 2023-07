Tutto pronto o quasi ad Avigliano Umbro per l’edizione numero 46 della sagra del manfricolo, uno degli eventi più attesi nel territorio. Debutto fissato per venerdì 4 agosto, conclusione per domenica 13 con l’organizzazione della pro loco. Uno degli appuntamenti principali è rappresentata dalla ‘Notte bianca’ del 5 agosto con 16 spettacoli e 170 artisti protagonisti dalle 22 fino all’alba.

