Badante dalle ‘mani lunghe’ sottrae beni per 4 mila euro a due anziani. Denunciata

Una donna di 26 anni di origini moldave è stata denunciata a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Perugia per il reato di furto. Secondo quanto ricostruito dai militari a seguito della denuncia, la giovane – badante di una coppia di anziani perugini – avrebbe approfittato della loro inabilità per impossessarsi di oggetti e gioielli per un valore complessivo di circa 4 mila euro, custoditi nell’abitazione dei due anziani. Le indagini hanno consentito di recuperare presso un ‘compro oro’ della città, una parte della refurtiva per circa mille euro. Le immagini del sistema video dell’esercizio commerciale e le testimonianze hanno consentito di accertare che la 26enne aveva venduto proprio lì alcuni monili. Il lavoro dell’Arma prosegue nel tentativo di individuare la parte restante della refurtiva.

Condividi questo articolo su