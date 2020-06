Droga incustodita, bimbo la ingerisce

Un momento di distrazione e tragedia sfiorata. Un bimbo di 1 anno ha ingerito della marijuana trovata sul tavolo del salotto di casa: a lasciarla incustodita il giovane padre di origine straniera, ora indagato dalla procura di Perugia per lesioni personali colpose insieme alla compagna. Il fatto – raccontato da La Nazione – è accaduto in un comune del Perugino ed il piccolo è stato ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’.

Il pericolo

Il bimbo è stato portato in ospedale – è successo nelle scorse settimane – dopo aver accusato i primi malori e qui è stato ricoverato in pediatria: cure mediche e lavanda gastrica per evitare il peggio. La procura con Manuela Comodi pm accusa i genitori di lesioni colpose perché non avrebbero impedito che il figlio ingerisse la sostanza stupefacente per negligenza. Il piccolo si è fortunatamente ripreso, mentre per la coppia c’è in vista il processo.