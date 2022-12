Borgo Bovio ha le sue luci natalizie grazie all’impegno di 18 attività

Un impegno rinnovato, che ha visto affiancate ben diciotto attività commerciali di borgo Bovio con un unico obiettivo: rendere più bella e luminosa la zona in occasione del Natale. E lo sforzo è stato ripagato, visto che l’effetto delle luminarie allestite dai commercianti non è passato inosservato. Le attività che hanno partecipato all’iniziativa sono: Il Borgo dei Fiori, Figarosalon&Beauty, Panificio del Borgo, Storie a Colori, Ink’Em All Tattoo, Gioielleria Paccara, Macelleria Sforza, Tabaccheria Paolucci, Caccia e Pesca Almadori, Monicchi Farmacia, Parrucchiera Maria Pia, Parrucchiera Serena, Merceria Letizia, La Tana del Bucaniere, Clinica Dentale La Creazione, Tabaccheria di Casisa Andrea, Sds Ferramenta, Dott. Tofeily Assem. La speranza è che l’iniziativa si consolidi e che anche negli anni a venire, contribuisca a portare un po’ di spirito natalizio in una zona semi periferica ma particolarmente viva e popolosa come borgo Bovio.

