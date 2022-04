Botte a scuola: 13enne finisce in ospedale

Brutto episodio nella giornata di giovedì in una scuola alla periferia di Perugia, dove un alunno 13enne – riporta ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un pezzo a firma di Alessandro Antonini – è stato aggredito durante la ricreazione da un altro studente. Tanto da rendersi necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale perugino che hanno riscontrato un trauma cranico non commotivo ed ecchimosi, per una prognosi complessiva di dieci giorni. Sull’accaduto il dirigente scolastico – riferisce il quotidiano – ha avviato una indagine interna volta ad accertare con precisione la dinamica dei fatti, anche per capire se l’accaduto sia riconducibile ad un contesto di bullismo. Al momento non risultano denunce sporte ma non è escluso che ciò possa avvenire con il passare dei giorni.

