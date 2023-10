Calcio da tavolo: Mattiangeli terzo nell’Europa League a Mons

Ha sfiorato il bis in Europa League, l’avvocato ternano e campione di calcio da tavolo, Francesco Mattiangeli. Dopo l’oro europeo a squadre conquistato con l’Italia a Gibilterra, lo scorso weekend Mattiangeli ha centrato il terzo posto nell’Europa League di calcio da tavolo organizzata dalla ECSTFA a Mons (Belgio). I Bologna Tigers del presidente Marinucci, detentori del trofeo vinto a Maiorca lo scorso anno e composti, oltre che da Mattiangeli, da Andrea Di Vincenzo, Alberto Di Maggio, Fabrizio Fedele e Sergio Ramos, sono arrivati in semifinale dove hanno perso per 1 a 0 contro gli inglesi degli Elstow Lions. Il titolo èpoi andato agli Eagles Napoli che nella finalissima si sono imposti per 2 a 0 sul team britannico. Alla competizione hanno partecipato 21 squadre provenienti da Italia, Austria, Belgio, Spagna, Germania, Inghilterra, Grecia ed Olanda. L’avvocato ternano in passato ha vinto per due volte la Champions League, nel 2002 e 2005, e una volta l’Europa League, nel 2022.

