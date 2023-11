Calcio: esordio per gli avvocati di Terni alla Supercoppa Avvocup

Torneo di alto livello, in quel di Firenze, per la squadra di calcio degli avvocati di Terni, invitata per la prima volta alla Supercoppa Avvocup, giunta alla terza edizione, a cui hanno preso parte i team che negli ultimi anni hanno vinto i campionati nazionali. Con l’impossibilità della squadra di Genova di partecipare, a causa delle condizioni meteo, il torneo si è sviluppato con un triangolare fra Pescara, Firenze e Terni. La squadra del Foro di Terni si è classificata terza, comunque ben figurando contro avversari decisamente competitivi, pagando forse uno scotto in termini di esperienza. La Supercoppa è andata alla squadra di casa, Firenze, che si è imposta per 1 a 0 sul Pescara al termine di un match molto combattuto. Di seguito la rosa del team ternano: Giacomo Adriani, Paolo Cirilli, Francesco Orsini, Fabio Favoriti, Michele Primieri, Marco De Pascalis, Lorenzo Zerbini, Umberto Martella, Massimo Perfetti, Niccolò Bicchi, Antonio Barberisi, Lorenzo De Luca, Michele D’Ammando, Daniele Proietti, Luca Leonardi, Federico Mattiangeli, Francesco Cipriano.

