‘Camper in Viaggio’ porta tutta l’Umbria su Rai1

Partirà proprio dall’Umbria, in particolare da Assisi, la nuova stagione di ‘Camper in Viaggio’. Il programma condotto da Tinto e Roberta Morise che farà da traino a ‘Camper’ di Marcello Masi, andrà in onda dal 19 giugno all’8 settembre con le prime puntate che sono girate proprio nel cuore verde d’Italia.

Il programma

Tinto e Morise nella precedente edizione erano in studio, nella nuova gireranno come dei veri camperisti provando a completare le missioni giornaliere del professore Umberto Broccoli. In studio ci saranno: lunedì il giornalista e critico musicale Gino Castaldo e mercoledì la cantante Annalisa Minetti, oltre agli ospiti fissi del programma.

L’Umbria

L’Umbria sarà visitata in lungo e in largo con un tuffo tra natura, gastronomia e cultura. Monica Caradonna porterà alla scoperta delle prelibatezze umbre, come il tartufo estivo (Cascia), la cipolla di Cannara, i formaggi umbri (Umbertide), la norcineria (Norcia) e il pesce di lago Trasimeno. Elisa Silvestrin incontrerà i vacanzieri in vari luoghi tra cui le Cascate delle Marmore, Passignano e isola Polvese, un agriturismo a Preci, il lago di Piediluco, nei luoghi di arte e jazz a Perugia. Francesco Gasparri avrà il compito di visitare i sentieri e i cammini sacri, come la Via di San Francesco (Gubbio), Montecucco, il Sentiero dei Protomartiri (Cesi), il Sentiero del Furioso e i Sentieri Amerini (Montecchio). Lorenzo Branchetti cercherà curiosità, misteri, tradizioni dei Borghi più belli d’Italia. Racconterà Trevi (Perugia), Montone (Perugia), Parrano (Terni), Monteleone di Spoleto (Perugia), Castiglione del Lago (Perugia). Maria Onori e Valentina Causo visiteranno i tesori artistici ed archeologici come la calamita cosmica (Foligno), la necropoli di Orvieto, il Perugino (Montefalco), il Germanico (Amelia) e il Parco Beverly Pepper (Todi).