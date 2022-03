Canoa Città di Castello, due giorni ‘nazionali’

Tutto pronto a Città di Castello per la due giorni nazionale di gare canoistiche sul fiume Tevere. Non uno step qualsiasi: dopo due anni è di fatto la ripresa agonistica dell’attività a livello nazionale. La cerimonia ufficiale di apertura è prevista alle 11 di sabato nella sede del Canoa club.

Sport e pace

Saranno oltre 200 i canoisti provenienti da tutta Italia: «Verranno accolti in maniera particolare con una iniziativa spontanea messa in atto oggi dai soci e neo consiglieri del Canoa Club, una bandiera della pace appesa ai due lati del fiume in alto a voler testimoniare la vicinanza dello sport alle popolazioni ucraine e ai valori di fratellanza e solidarietà fra le nazioni», viene evidenziato. «Un piccolo gesto concreto – le parole del presidente del Canoa club Città di Castello, Nicola Landi – per manifestare la solidarietà degli sportivi e di tutto il panorama della canoa alle popolazioni dell’Ucraina e ribadire ancora una volta come lo sport rappresenti un veicolo di fratellanza, amicizia e rispetto della dignità umana. Un messaggio di pace che tutti insieme domani e domenica condivideremo nella convinzione e speranza che la guerra finisca prima possibile». Saranno presenti anche il presidente nazionale della Federcanoa, Luciano Buonfiglio, il presidente regionale del Coni, Domenico Ignozza, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti.