Castel Viscardo non più Covid free: «Contagio ‘sardo’»

Il paese era ‘Covid free’ dallo scorso 10 maggio. Mercoledì 2 settembre, l’aggiornamento della Regione ha fatto cessare questo periodo in cui il coronavirus non era stato più presente a Castel Viscardo (Terni). La conferma viene dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Longaroni.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La comunicazione

«Si informa la popolazione – è la nota – che siamo stati appena avvisati dalla Usl Umbria 2 che un residente nel comune di Castel Viscardo, di ritorno dalla Sardegna, è risultato positivo al tampone per Covid-19. Il nostro concittadino era già stato posto in isolamento fiduciario dal servizio di igiene e prevenzione del distretto di Orvieto e non ha avuto contatti diretti con residenti nel territorio. Presenta lievi sintomi di tipo influenzale e verrà preso in carico dalle Usca del distretto. Al nostro concittadino – spiega l’amministrazione comunale – vanno gli auguri di pronta guarigione e a tutta la cittadinanza si raccomanda di osservare scrupolosamente le consuete norme di sicurezza per la prevenzione dall’infezione da Covid-19. Il Comune continuerà a dare aggiornamenti sull’evoluzione del contagio su tutto il territorio comunale in base alle comunicazioni ufficiali che vengono fornite dalla Usl Umbria 2».