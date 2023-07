Violento impatto nella giornata di martedì lungo la ss75 Centrale Umbra non distante dall’uscita di Ospedalicchio, in direzione Foligno. Coinvolte nell’incidente due autovetture: c’è un ferito in modo lieve, soccorso dagli operatori sanitari del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato ed i vigili del fuoco di Assisi. Inevitabili i disagi per il traffico e le code in attesa degli accertamenti del caso.

