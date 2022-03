«Ci saremmo dovuti sposare, ma Olichka è bloccata in Ucraina»

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Fabio e Olichka si sarebbero dovuti sposare il prossimo 11 marzo. Era tutto pronto, tutto organizzato. Fabio Lanfiuti Baldi, che vive a Terni ed è un editore, sarebbe volato in Ucraina da Olichka il 4 marzo e avrebbero così coronato il loro sogno d’amore. Ma l’attacco russo e l’incubo della guerra hanno sospeso tutto e inevitabilmente rivoluzionato i loro piani. «Olichka – racconta Fabio – vive a Poltava, una città che si trova a più di mille chilometri dalla frontiera ed è impossibile per lei, che non ha nemmeno un’auto, raggiungerla. I mezzi pubblici, autobus, treni, non viaggiano». Olichka ha quindi iniziato a darsi da fare per la sua terra, la sua gente, e Fabio la sostiene, per quel che può, da Terni. «A Kharkiv, a circa 150 chilometri da Poltava, i soldati russi non hanno risparmiato gli ospedali. I malati, donne, bambini, sono stati quindi trasferiti a Poltava e Olichka, che passa le sue giornate nei rifugi – spiega Fabio – quando cessa l’allarme va a fare rifornimento di beni di primaria necessità, cibo e medicinali per gli ospedali, accompagnata da altre due persone. È dura da qui, è durissima. Cerco di fare il possibile, ma mi sembra di avere le mani legate. Faccio appello a tutti perché questa gente ha bisogno di noi, contattatemi su Facebook se avete voglia di contribuire. Io intanto spero solo di riuscire presto a riabbracciare Olichka».