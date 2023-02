Cimitero Terni: ripulita la tomba di Briccialdi

Pulizia della tomba di Giulio Briccialdi al cimitero monumentale di Terni. ‘Missione compiuta’ ed esultanza per chi in passato aveva proposto e pressato sull’argomento, vale a dire i consiglieri comunali di FI Doriana Musacchi e Paolo Cicchini. Che ringraziano il tecnico del Comune Matteo Piccioni e definiscono Briccialdi il «‘principe dei flautisti’ nell’Europa e nell’Ottocento. Non c’è bisogno di aver letto Foscolo per comprendere il significato profondo che assumono i Sepolcri nella vita degli uomini. Abbandonare all’indifferenza le Tombe dei Grandi significa, purtroppo, aver reciso le radici che ci legano alla nostra Storia. Ci sono tante altre tombe da sistemare», concludono.

Condividi questo articolo su