L’Alvini furioso: «Mancati coraggio e competenza in quella decisione arbitrale»

«Gli arbitri non hanno voluto dare il rigore – dice Massimiliano Alvini nella conferenza post gara – è mancata la competenza e il coraggio; noi allenatori veniamo penalizzati per questi episodi, che possono cambiare le partite e i campionati non si può non dare un rigore del genere».

«Non si parla dell’interpretazione di un fallo di mano, ma di un intervento chiaro: certo, è stata una gara dura, probabilmente loro hnno fatto meglio di noi, ma le occasioni le abbiamo avute e se ci danno il nostro..».

«Ci stanno penalizzando: nelle ultime 7-8 partite ci hanno tolto tanti punti e non parlo solo di Brescia, che secondo me è stata la partita più brutta dal punto di vista arbitrale, in serie A e B».