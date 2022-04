Cittadella-Perugia 0-0, playoff a tre punti. Proteste Grifo

Portieri protagonisti e al Tombolato finisce senza reti con tanto di proteste al triplice fischio per un rigore non fischiato al 94′ – Matos steso in area da un tackle di Del Fabro, niente Var – a favore dei biancorossi. Il Perugia pareggia 0-0 a Cittadella e guadagna un punto sul Frosinone ottavo in classifica, l’ultimo posto utile per l’ingresso nella griglia playoff: ora le lunghezze di distanza dai ciociari sono tre, mentre alle spalle del Grifo – non brillante nella sfida in terra veneta, salvato più volte da Chichizola – corre e non poco il Parma. L’occasione di maggior rilievo per l’undici di Alvini è arrivata al 29′ su uno stacco aereo di De Luca con grande risposta di Kastrati. Domenica pomeriggio al Curi ci sarà la sfida al Pisa.

Tabellino

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita (83′ Danzi), Pavan, Branca (78′ Icardi); Laribi (67′ Lores Varela); Baldini (78′ Antonucci), Tavernelli (67′ Beretta). A disposizione: Maniero, Perticone, Visentin, Mattioli, Ciriello, Thoune, Mastrantonio. Allenatore: Gorini



Perugia (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Curado, Zanandrea; Falzerano (56′ Ferrarini, 73′ Lisi), Kouan, Burrai, Beghetto; D’Urso (56′ Segre), Olivieri (56′ Matos); De Luca. A disposizione: Fulignati, Zaccagno, Rosi, Dell’Orco, Murgia, Gyabuaa, Ghion, Carretta. Allenatore: Alvini

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Capaldo-Fontemurato, IV ufficiale Collu). Var Ghersini-Di Gioia

Ammonito: 85′ Pavan (C)

Angoli: 1-2

Spettatori: 1.191