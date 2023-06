«Collestatte finalmente vede completati i lavori in via della Piazzetta»

di Massimo Leopoldi

segretario circolo Pd di Collestatte e Torre Orsina

Dopo infiniti ritardi, è stata conclusa la riqualificazione di via della Piazzetta a Collestatte. Come ricordava anche il cartello dei lavori, l’opera era stata finanziata e progettata nel 2015/2016 dalla giunta Pd di Leopoldo Di Girolamo, ma con la vittoria della destra nel 2018 era stata inspiegabilmente bloccata. Nel 2022 l’iter dei lavori è ripartito in seguito ai ripetuti interventi, anche sulla stampa, che abbiamo fatto come Pd. La nostra preoccupazione era infatti quella di evitare che quei fondi fossero spesi in altre opere come accaduto con i campetti, soldi buttati dalla destra di Latini nella fontana già arrugginita di piazza Tacito.

I limiti gestionali della giunta di destra hanno prodotto ritardi e interruzioni dei lavori, fasi di lavorazioni discontinue che hanno procurato per mesi molte difficoltà quotidiane ai residenti, e realizzazioni complicate per la gestione delle quote della nuova pavimentazione. Nonostante ciò, la conclusione dei lavori riqualifica una delle vie più grandi dell’antica municipalità di Collestatte. Questo era però l’ultimo finanziamento stanziato dalle giunte Pd per Collestatte. Ricordiamo che nei 19 anni di governo di centrosinistra (1999-2018) sono stati investiti circa 2,5 milioni di euro per i Puc (Piani urbani complessi) di Collestatte e Torre Orsina, grazie alle giunte regionali di Lorenzetti e Marini, e a quelle comunali di Raffaelli e Di Girolamo. Con circa 1 milione di euro è stato completato tutto il borgo di Torre Orsina, e con circa 1,5 milioni è stato ripavimentato il 75% di Collestatte. Questo lavoro andava e va tuttora proseguito fino al completamento di tutto il borgo di Collestatte e al rifacimento della scalinata sotto il parco De Felice a Torre Orsina. In questi cinque anni abbiamo proposto insistentemente alla giunta di destra di Latini di dare continuità al lavoro svolto dal Pd, ma la risposta non solo è stata quella di tenere incredibilmente bloccati per anni i fondi di via della Piazzetta, ma anche quella di non stanziare un solo centesimo per fare le ultime vie.

Purtroppo con la destra Collestatte ha perso inutilmente cinque anni.

Abbiamo perse le elezioni comunali, ma nella ex VI circoscrizione Valnerina gli elettori hanno premiato il Pd, che si è confermato come primo partito del territorio. Nel nostro programma c’è il completamento della pavimentazione di Collestatte. Mettiamo questa proposta, sostenuta dai cittadini, a disposizione del nuovo Sindaco, pur nella netta distinzione dei ruoli che ci hanno affidato gli elettori. Proponiamo alla nuova giunta, quindi, di lavorare da subito alla progettazione ed al finanziamento dei lavori di quelle vie che ancora mancano. A Collestatte sono da ripavimentare via della Trinità, via Magalotti, via Torre della Guardia (ovvero ex via Umberto I), via dei Cavalieri, vico dell’Ospedale, e le diverse traverse più piccole di queste vie, mentre a Torre Orsina, fuori dal borgo, manca solo la scalinata sotto il parco De Felice. Opere che sappiamo non possono essere realizzate tutte e subito, ma se si riprende il lavoro già fatto dal Pd, con un programma di finanziamenti di 100 mila euro all’anno di media, che è meno di quel che hanno fatto le giunte da noi guidate, in cinque/sette anni la pavimentazione di Collestatte potrà essere finalmente completata tutta. Siamo sicuri che questa nostra proposta sarà accettata dalla nuova maggioranza che ha vinto le elezioni, nelle quali ha preso il preciso impegno di rilanciare i nostri borghi.