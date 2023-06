Commercio a Terni, chiusure e aperture: novità tra corso Vecchio e via Cavour

di S.F.

‘Turnover commerciale’ in centro a Terni, periodo movimentato tra comunicazioni di nuove aperture e cessazioni allo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia del Comune. La più rilevante riguarda corso Vecchio, ma sono diverse le aree cittadine interessate su questo fronte.

Corso Vecchio tra chiusure e aperture

Giovedì mattina è apparsa un’istanza al Suape per la cessazione/sospensione dell’attività ai civici 73-71 di Corso Vecchio. Si tratta di Thun che, contattata telefonicamente, conferma lo stop. C’è comunque un negozio all’interno del Cospea Village, via dal centro. A pochi metri di distanza si registrano due comunicazione di apertura – anche in questi casi per settori non alimentari – riguardanti i civici 171 A (lavori in corso) e 128, dove è attivo Lucy Store.

Via Cavour: alimentare

Si punta invece sull’alimentare in via Cavour. Non solo Ira Dei: mercoledì è apparsa un’istanza di apertura per il civico 69/A, dove fino a poche settimane fa era attivo The Black Sheeps. Anche in questa circostanza operazioni nel locale in corso e novità attese a stretto giro. Le altre aree interessate da nuove attività risultano in viale Curio Dentato (37, non alimentare) e via Istria 18, da poco nuova casa dello store Wind (in precedenza in corso Vecchio).