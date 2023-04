Commercio a Terni, c’è chi raddoppia e va al Tulipano senza lasciare il centro città

Negli ultimi anni a Terni sono diverse le attività che hanno deciso di lasciare il centro per spostarsi negli spazi commerciali in periferia, in particolar modo il Cospea Village. Ora c’è chi ha deciso di raddoppiare puntando su entrambi i fronti: al Tulipano è quasi tutto pronto per il debutto della seconda attività commerciale, Tigotà.

A NOVEMBRE 2022 IL DEBUTTO ASSOLUTO CON JYSK

LA BAGARRE PER LA ROTATORIA DI BORGO RIVO

Novità e cessazioni

L’ampio spazio nel complesso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, accanto a Jysk, è stato preparato per il via libero previsto nella prossima settimana, subito dopo il ponte per l’anniversario della Liberazione d’Italia. Da quanto si apprende il punto vendita di corso Tacito – Tigotà fa capo alla Gottardo Spa di Padova – resterà attivo. Nel contempo in zona Tulipano continuano le sistemazioni per i parcheggi e la viabilità (la ‘rotatoria della discordia’ quella resta per ora). Negli ultimi giorni sono state depositate ulteriori cessazioni (le chiusure sono già avvenute): in giornata quella per il civico 41 di via I Maggio (un forno), mercoledì per la lavanderia di via Di Vittorio 9.