Comune Terni, premi ai dipendenti per 1,1 milioni nel 2022

di S.F.

Il 93,35% dei dipendenti (520 su 557) ha ottenuto una valutazione superiore a 98 nel 2022 e la produttività collettiva ha portato ad una distribuzioni di premi per un totale di di 692 mila euro. È uno dei dati che emerge dalla pubblicazione del resoconto generale per lo scorso anno riguardante il Comune di Terni. L’esborso complessivo supera invece il milione di euro.

La distribuzione dei premi

Capitolo a parte per la retribuzione di risultato per le posizioni organizzative e le alte professionalità: 51 le unità valutate con il 98% che ha ottenuto una valutazione sopra il 98. Di fatto tutti tranne un dipendente. In termini economici l’esborso per i premi è di 114 mila euro. Cifra più che doppia per i dieci dirigenti: in questo caso la somma ufficializzata per l’indennità di risultato è di 289 mila euro. In tutto dunque il computo parla di 618 unità valutate e premi per 1 milione e 95 mila euro.